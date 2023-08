ORIA – Migliaia di presenze e tanto entusiasmo per il Corteo Storico di Oria, in scena nel centro storico ieri sera. Questa sera, il Torneo dei Rioni che assegnerà il Palio 2023, che seguiremo in diretta con le telecamere di Io Resto al Sud.

