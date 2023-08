Galatina, si gonfia la polemica per il concerto dei Negramaro. Sindaco Vergine: “ non ci nascondiamo dietro un dito. Problemi evidenti”

Galatina- Il concerto dei Negramaro ha appassionato da un lato ( quello artistico) e deluso e indignato da un altro ( quello dell’organizzazione). Molti Fan si sono già mossi per chiedere il rimborso di un biglietto che a causa dell’organizzazione lacunosa, non è stato possibile seguire. Lo stesso sindaco di Galatina Fabio Vergine in queste ore ha cercato di dare delle spiegazioni con una nota stampa: “ Lo rifaremmo mille altre volte, perché se ci avessero raccontato solo un anno fa di questo straordinario evento, non ci avremmo neanche creduto. Siamo l’amministrazione “del fare”, dell’entusiasmo e non quella del “non fare, per paura di sbagliare“.

Non ci nasconderemo dietro a niente ed a nessuno. Non tutto è andato bene ed io per primo ho sperimentato i disagi. Sono stato insieme a tanti amici vittima di mille disagi e di difficoltà, ho seguito tutto in tempo reale ed in prima persona. Eppure ne è valsa la pena.

Al di là del ruolo del Comune nella Commissione provinciale, ci sarà il tempo per analizzare, con tutte le autorità, quanto accaduto nel corso della notte di ieri.

Ci sono state parole che più di altre hanno saputo arrivarmi fin dentro e sono quelle di Giuliano Sangiorgi: che il nostro aeroporto possa diventare una nuova Campovolo.

E siamo partiti con questi cinque, incredibili, uomini che percorrono da venti anni un viaggio meraviglioso attraverso note, parole e passioni.

Stanotte sono stati qui, nella nostra Galatina, a regalarci emozioni indimenticabili: ogni loro canzone è un ricordo, ogni accordo un affetto che non svanisce. Grazie Negramaro, per aver colorato le nostre vite con la vostra musica.

Auguri per questi 20 anni di carriera, e che la melodia non si fermi mai.

Galatina mia, è stata una serata che rimarrà scolpita nella nostra memoria collettiva nel bene e nel male. Siamo una comunità capace di celebrare la musica e di rallegrarci insieme per le vittorie degli altri. Siamo una città che sa accogliere e che è pronta ad abbracciare tutte le forme di arte.

Continuiamo a sostenere la musica, la cultura e il talento che ci circondano. Che questa serata sia solo l’inizio di un lungo percorso di celebrazioni e successi per Galatina, nonostante tutto.

Un ringraziamento speciale va anche a tutti coloro che hanno contribuito e che hanno dovuto affrontare queste inedite difficoltà. Dalle quali sapremo tutti trarre insegnamento.

Grazie a tutti!”

Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

