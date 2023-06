Brindisi, danze e coreografie in due ore di spettacolo apprezzato dal pubblico

La danza è “movimento e musica” in un connubio perfetto. Nella cornice del capannone ex Montecatini – Costa Morena gremito di spettatori si è tenuta l’undicesima edizione del “Brindisi Hip Hop Night”, lo spettacolo di danza urbana promosso dalla “Street School” di Brindisi in cui si sono esibiti gli allievi della scuola in coreografie realizzate da Teddy Wigga, Xenia Marina Quaranta, Marika Perrucci e Kelly Denigro. Nel corso dello spettacolo, due ore ricche di danza senza interruzione, sono stati conferiti dei premi. A Francesca Caputo è stato assegnato il premio “Dancer Of The Year 2023”, mentre Sofia Martina, Elton Magurano, Beatriz Molfetta, Sara Amico, Elisa Iaia e Carla Giovinazzo hanno ricevuto delle borse di studio. Nel corso della serata si è esibito Ignazio Deg che ha cantato il suo nuovo singolo “Tutti di fretta”. Presente allo spettacolo l’assessore Luciano Loiacono in rappresentanza del sindaco Pino Marchionna.

Giovanni Cannalire Ha all’attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine “la Città”, “Francavilla Oggi”, “Il Brindisino”. Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre “Gianni” e non Giovanni See author's posts

