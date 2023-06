Francavilla Fontana, per l’Udc subito il primo consiglio per non intralciare argomenti urgenti di bilancio

I consiglieri comunali candidati ed eletti nell’Unione di Centro (seconda forza politica del Centrodestra) di Francavilla Fontana Dario Mancino e Giacomo Gallone (consigliere più suffragato per Centrodestra alle elezioni amministrative di maggio) hanno diramato una nota per chiedere la convocazione del Consiglio Comunale per rispettare i termini per l’approvazione dell’equilibrio di bilancio del 31 luglio prossimo.

“I sottoscritti consiglieri comunali, facendo seguito alla proclamazione del consiglio comunale di ieri rappresentano quanto segue: che stando a quanto dichiarato dal consigliere anziano, nella giornata di ieri, non si riesce a comprendere perché attendere il 04.07.2023 per il primo consiglio.

Tale accelerazione va data nel rispetto dei termini di approvazione degli equilibri di bilancio, con scadenza prevista al 31.07.2023. Pertanto si richiede la convocazione, nel più breve tempo possibile, del consiglio comunale e di completare l’iter di insediamento con le rispettive nomine nelle commissioni per affrontare con la giusta tempistica e importanza l’argomento. Se vi sono problemi all’interno della maggioranza per l’elezione del Presidente del Consiglio questo non deve e non può condizionare lo svolgimento regolare dei lavori. Il nostro gruppo è pronto a trasmettere e protocollare le nomine di componente effettivo e supplente delle commissioni e del capogruppo al fine di poter iniziare da subito a lavorare”.

Giovanni Cannalire Ha all’attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine “la Città”, “Francavilla Oggi”, “Il Brindisino”. Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre “Gianni” e non Giovanni See author's posts

