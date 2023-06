Francavilla Fontana, “Sanità allo sfascio? La colpa non è dei sindaci”, dice Denuzzo

Il primo cittadino di Francavilla Fontana scende in campo a difesa del “Camberlingo”. “Sui social – afferma Antonello Denuzzo – imperversa una retorica secondo la quale i sindaci sono in qualche modo responsabili di questo stato delle cose. Non sono d’accordo. Non sono i sindaci ad avere disarmato la sanità pubblica, ad avere sottovalutato il pericolo. Non sono i sindaci che avrebbero dovuto pensarci prima, nè avevano alcun potere per agire preventivamente. Non è tempo di polemiche, ma neppure per portare il cervello all’ammasso”. Per Denuzzo è arrivato il momento di trovare risposte adeguate sui diversi nodi esistenti almeno per quel che riguarda l’ospedale di Francavilla Fontana.

Giovanni Cannalire Ha all’attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine “la Città”, “Francavilla Oggi”, “Il Brindisino”. Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre “Gianni” e non Giovanni See author's posts

