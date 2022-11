Condividi su...

BRINDISI – È la presidente del consiglio regionale Loredana Capone a rispondere al ministero Calderoli sul tema dell’automa differenziata dopo l’accusa mossa alla Puglia di avere una posizione ideologica e pregiudiziale su questo tema. L’esponente regionale ha inviato il ministro per le autonomia a incontrare i cittadini in Puglia per spiegare l’idea del governo su questo tema confermando la posizione contraria da parte della regione.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts