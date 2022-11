Condividi su...

“Non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini. Siamo stati per larga parte della pandemia primi per mortalità e letalità. Senza vaccini sarebbe stato peggio? Non so non ne abbiamo la prova”. Per questa frase, pronunciata durante la trasmissione ReStart, di Rai 2, Marcello Gemmato, sottosegretario alla salute, è finito nell’occhio del ciclone. Sono in tanti a chiederne le dimissioni.

Il sottosegretario #Gemmato spiega che lui non cade nella trappola di pronunciarsi sui vaccini, perché non sappiamo se funzionano. Governo dunque apertamente No-vax e anti scientifico.

Chiedo a Giorgia Meloni se vuole correggere anche questa posizione o se per lei va bene così. pic.twitter.com/n9HPOuu5zT — BenedettoDellaVedova🇮🇹🇪🇺 (@bendellavedova) November 15, 2022

Carlo Calenda: “Gemmato si deve dimettere. Un sottosegretario alla Salute che non prende le distanze dai novax è decisamente nel posto sbagliato”.

Alessandro Zan: “Chi nega in diretta tv l’efficacia dei vaccini non può essere sottosegretario alla salute, è un insulto a chi non c’è più e a chi ha lavorato strenuamente per combattere il covid. Gemmato si deve dimettere. La responsabilità è di Giorgia Meloni, che lo ha nominato”.

Matteo Orfini: “E abbiamo anche un sottosegretario alla salute che dice che non abbiamo prove che i vaccini funzionino. Un governo normale lo farebbe dimettere in 5 secondi per manifesta ignoranza”.

Enrico Letta: “Un sottosegretario alla Salute che nega i #vaccini non può rimanere in carica”.

Nino Cartabellotta: “Mi aspetto una posizione chiara e forte dal Ministro Schillaci dopo le dichiarazioni di Gemmato sui vaccini COVID19. Altrimenti è silenzio assenso”.

Matteo Richetti: “Che un sottosegretario alla Salute si permetta di schiaffeggiare la comunità scientifica e milioni di italiani che si sono vaccinati è gravissimo. Da questo governo, ancora una volta, arriva un messaggio inadeguato: basta ambiguità, governino”.

Mara Carfagna: “Il sottosegretario alla Salute secondo cui non ci sono prove che i vaccini funzionano è in sintonia con quanti negano lo sbarco sulla luna e straparlano di scie chimiche: i populisti sono tutti uguali, ma in un’Italia normale non dovrebbero governare la sanità pubblica”.

Mariastella Gelmini: “Le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Marcello #Gemmato sono gravi. La campagna vaccinale e la straordinaria adesione degli italiani non sono tema su cui chi ricopre un ruolo così importante può affermare che ‘non si schiera a favore o contro i vaccini”.

Alessia Morani: “Gravissime affermazioni sui vaccini del sottosegretario alla salute #Gemmato. Il ministro Schillaci come può tollerare questa ambiguità? Mi auguro provveda immediatamente a rimuoverlo e a dire parole chiare e inequivocabili sui vaccini anti Covid”.