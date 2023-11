Momenti di apprensione a Brindisi nella tarda mattinata di oggi quando un boato proveniente dal Petrolchimico per quanto ha preoccupato gli abitanti delle zone limitrofe. Ad accendersi immediatamente la torcia che ha anche prodotto una sfiammata ma non solo. Sul posto i vigili del fuoco aziendali con l’intervento durato circa mezz’ora che è valso al raffreddamento delle strutture portanti monitorando la pressione degli impianti. Sul posto anche nucleo Polizia Giudiziaria dei vigili del fuoco per attività’ di indagine. Ancora non chiara la natura dell’evento.

