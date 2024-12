Brindisi, accordo fatto: Nicola Citro ha firmato

Nicola Citro è un nuovo calciatore del Brindisi. L’attaccante, 35 anni, ha firmato per il club biancazzurro per tentare una rimonta miracolosa. L’attaccante ex Bari e Trapani ha fortemente voluto il trasferimento alla corte di Nicola Ragno e nella mattinata ha salutato ufficialmente Matera partendo per Brindisi con i suoi agenti. Si tratta di un colpo importante per il Brindisi che ha vinto una agguerrita concorrenza. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito.

Il comunicato del Brindisi

Nicola Citro è un nuovo giocatore del Brindisi FC. Classe ’89originario di Salerno, Citro è un attaccante mancino, rapido e abile nel dribbling. Può ricoprire il ruolo di seconda punta o esterno offensivo. Dopo gli esordi nei campionati dilettantistici con Sanseverinese ed Ebolitana, si mette in luce in Serie D con Marcianise, mettendo a segno 22 reti. La sua carriera decolla in Serie B con il Trapani, con cui realizza 14 gol nella stagione 2015-2016 e disputa i play-off per la promozione. Successivamente gioca con Frosinone contribuendo alla promozione in Serie A, e con Venezia e Bari in Serie C. Dopo esperienze in Serie D con Pistoiese e Casarano, approda al Matera nel 2024. Citro porta con sé tecnica, esperienza e determinazione, caratteristiche fondamentali per il reparto offensivo della squadra. Il Brindisi FC dà il benvenuto al suo nuovo tesserato augurandogli le migliori fortune con la maglia biancazzurra.

