Barletta, con la Polimnia c’è in palio la finale di Coppa Italia

BARLETTA – Non è soltanto un cult del cinema natalizio, una poltrona per due è anche il punto di partenza per la sfida tra Barletta e Polimnia. Mercoledì alle 19:30, allo stadio Puttilli, biancorossi e rossoverdi si giocano l’ultimo pass per la finale regionale di Coppa Italia. Quelle che in campionato occupano i primi due posti si affronteranno per conquistare l’ultimo atto contro il Galatina, in programma a gennaio.

La squadra di De Candia, che ha battuto 4-0 il Canosa al San Sabino nel primo match del triangolare delle semifinali, avrà dalla sua il fattore campo ed una migliore differenza reti rispetto al Polimnia, che invece ha battuto i rossoblu con il minimo scarto. La testa del tecnico molfettese è rivolta alla sfida che assegna il posto in finale, ma anche ad una chiusura positiva del 2024 in campionato.

Turnover nel secondo tempo contro l’UC Bisceglie, De Candia preserva i big e ritrova Giambuzzi. Formazione da decidere al fotofinish contro una Polimnia pronta a giocarsi il tutto per tutto, diretta del match su Antenna Sud Extra a partire dalle 19:30.

