Un 29enne fasanese è arrivato nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana all’ospedale Perrino di Brindisi con una ferita all’addome, provocata probabilmente da una coltellata. Il giovane è stato soccorso dai medici che gli hanno suturato la ferita. Non è in pericolo di vita. La notizia è venuta fuori solo a una settimana di distanza.

Secondo la ricostruzione che ha fornito agli investigatori, intervenuti in ospedale dopo la segnalazione dei medici, sarebbe stato ferito da uno sconosciuto a Savelletri mentre portava a passeggio il cane. Un racconto che non convince appieno, anche perché privo di qualsiasi movente. Il giovane ferito è per altro già noto alle forze dell’ordine per fatti legati allo spaccio di sostanza stupefacente.

