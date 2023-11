Bari, investito mentre portava il cane a passeggio: un morto al San Paolo

Investito mortalmente mentre portava a spasso il cane. E’ il triste epilogo di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio al quartiere San Paolo di Bari, invia Salvatore Tramonte, dove un uomo di sessanta anni circa è deceduto intorno alle ore 17, investito da un’utilitaria. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe sbattuto violentemente la testa contro il parabrezza dell’auto, finendo sbalzato qualche metro più avanti sull’asfalto. Inutile l’intervento dei medici del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’automobilista, ancora in stato di shock, si sarebbe fermato a prestare soccorso. Sono presenti sul posto gli agenti della Polizia Locale di Bari che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento

