Ciccio Brienza torna in campo, ecco come è andato il suo esordio

È durata 64 minuti la prima partita di Franco Brienza con la maglia dell’Ischia. Gli isolani hanno dovuto confrontarsi con la Montecalcio, squadra dell’Eccellenza Campana. Non uno dei migliori esordi per Brienza dato che la sua neo-squadra ha perso in rimonta per 2-1. Risultato contro ogni pronostico in quanto è stato un match “testa-coda” fra l’ultima forza del campionato e la capolista. L’ex Bari e Palermo, come è noto, la scorsa settimana aveva accettato la proposta del club presieduto dall’ex Napoli Pino Taglialatela di tornare in campo a 42 anni per aiutare la squadra in questa importante fase del campionato di Eccellenza.