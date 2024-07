Boxe, doppia sfida ‘pro’ in Puglia tra Italia e Ungheria

La società campione d’Italia, Quero-Chiloiro Taranto, organizza due incontri professionistici di alto livello con i suoi atleti Giovanni Rossetti e Francesco Magrì, pronti a sfidare avversari ungheresi di grande calibro. Questi match saranno l’attrazione principale di due serate di boxe amatoriale, arricchendo l’offerta turistica estiva della provincia di Taranto.

Rossetti vs Gorbics

Venerdì 19 luglio, in piazza Selene a Marina di Castellaneta, si terrà la settima edizione di “Boxe sotto le Stelle”. L’evento, organizzato da Quero-Chiloiro Taranto con il patrocinio del comune di Castellaneta, vedrà come incontro principale la sfida tra Giovanni “Nino” Rossetti e Gabor Gorbics. Rossetti, 23enne italo-cubano, vanta un record di 13 vittorie su 16 incontri professionistici. Dall’altra parte del ring, Gorbics, 36enne ungherese noto come “Scoiattolo”, ha un’esperienza di 77 match, con 27 vittorie, 16 delle quali per KO. Questo incontro promette scintille, mettendo alla prova le capacità di Rossetti contro un avversario di livello internazionale.

Magrì vs Mizsei

Sabato 27 luglio, in piazza Vittorio Veneto a Faggiano, si terrà la “Faggiano Boxing Night”. La serata vedrà come match clou lo scontro tra Francesco Magrì e Gyorgy Mizsei. Magrì, 26enne tarantino, ha già dimostrato il suo valore con due vittorie su due incontri da professionista. Affronterà Mizsei, 30enne ungherese, primo nella classifica nazionale Super Welter con 76 match all’attivo e 28 vittorie, 15 delle quali per KO. Mizsei, con un curriculum di incontri a livello mondiale, rappresenta un banco di prova significativo per Magrì.

Questi eventi, oltre a offrire spettacolo sportivo di alto livello, contribuiranno a promuovere il territorio di Taranto come meta turistica, richiamando appassionati di boxe da tutta Italia e dall’estero.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author