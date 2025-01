Bonifici istantanei, occhio ai costi: cosa cambia dal 9 gennaio

Dal 9 gennaio i bonifici istantanei sono stati equiparati a quelli ordinari: non ci sarà alcun sovrapprezzo per utilizzarli. Una svolta che rende più veloce e accessibile il trasferimento immediato di denaro tra conti correnti. Tuttavia, è bene fare attenzione: i costi non sono azzerati, ma semplicemente uniformati a quelli dei bonifici tradizionali.

Questa misura si inserisce nel contesto delle regole comunitarie europee, confermando il ruolo fondamentale dell’Unione Europea nell’adozione di normative a tutela dei consumatori. Non a caso, molte disposizioni italiane, come quelle contenute nel Codice del Consumo, trovano origine nelle direttive europee.

Bonifici ordinari o istantanei? Scelta ancora necessaria

Sebbene i bonifici istantanei rappresentino un’opzione vantaggiosa, non sostituiscono automaticamente quelli ordinari. È necessario specificare la modalità istantanea al momento dell’operazione, altrimenti il trasferimento seguirà i tempi standard, lasciando i fondi non immediatamente disponibili per il destinatario.

Cosa succede ai costi?

Nonostante l’equiparazione dei bonifici istantanei a quelli ordinari, non è escluso che alcune banche abbiano deciso di aumentare i costi di entrambi i servizi. Prima del 9 gennaio, il costo di un bonifico ordinario poteva oscillare tra 1 e 1,50 euro: ora, la tariffa potrebbe essere lievitata sia per gli ordinari che per gli istantanei. Per i clienti che effettuano bonifici frequenti, anche un piccolo aumento può fare la differenza.

Cambi banca o resti? Valutare conviene

La novità è anche un’occasione per riflettere sulla convenienza del proprio istituto di credito. Valutare i costi complessivi dei servizi, inclusi quelli legati a operazioni come il pagamento di utenze, il sistema PagoPA o l’uso delle carte, è fondamentale. Inoltre, la facilità di interlocuzione con la banca – sia tramite personale qualificato che strumenti digitali – può essere determinante nella scelta.

In conclusione, la rivoluzione dei bonifici istantanei richiede un’analisi attenta: se da un lato offre nuove opportunità, dall’altro invita a non abbassare la guardia sui costi e sulla qualità del servizio bancario.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author