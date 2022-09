OSTUNI- Fortunatamente, al momento in cui un grosso ramo si è staccato dall’albero travolgendo due auto nessun pedone è rimasto ferito: è accaduto in via Alcide De Gasperi, a Ostuni, alle spalle della stazione dei carabinieri.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per rimuovere il tronco in sicurezza. Si conta l’ammontare dei danni. Il grosso tronco si è staccato a causa della bomba d’acqua si è abbattuta nel Brindisino nella notte del 17 settembre.