Boldi, Montesano, Tirabassi: a Manduria il primo Comedy Film Fest

Grande evento dedicato alla commedia dall’11 al 13 luglio

Manduria si prepara a diventare il palcoscenico della prima edizione del “Comedy Film Fest Manduria”, il primo grande festival in Italia interamente dedicato alla commedia italiana e internazionale.

Dall’11 al 13 luglio, la città offrirà una kermesse a ingresso libero con anteprime cinematografiche e spettacoli dal vivo, ospitando nomi illustri come Stefano Fresi, Massimo Boldi, Giorgio Tirabassi, Maurizio Mattioli, Manuela Arcuri, Enrico Montesano, Enula e Chiara Vinci.

La “Comedy Arena” in Corso XX Settembre proietterà cortometraggi e lungometraggi selezionati tra i circa duemila pervenuti da cento Paesi di tutti i continenti. Durante il festival, verrà assegnato l'”Ulivo d’Oro”, un premio creato dallo scultore Giuseppe Greco, insieme al “Premio dei Tre Direttori” per meriti particolari nel campo della commedia.

Poste Italiane celebrerà l’evento con un annullo filatelico dedicato, che sarà esposto successivamente al Museo Storico della Comunicazione di Roma. Inoltre, l’ex Convento degli Agostiniani ospiterà una mostra di bozzetti e illustrazioni di Christian Cordella, noto per il suo lavoro in produzioni come “Avatar”, “Avengers” e “Superman”.

Sui canali social del “Comedy Film Fest – Manduria” partirà un contest per valorizzare la storia e l’architettura di Manduria, con premi esclusivi per i primi utenti che risponderanno correttamente ai quesiti.

L’evento, curato da Gianluca Melillo Muto, Maximilian Law, Dario Pinelli, Patricia Kulcsar e Margherita Guerani, è gratuito grazie al supporto di numerosi sponsor e partner istituzionali.

Programma dettagliato del festival

Giovedì 11 luglio 2024

– 18:00: Apertura del “Comedy Expo” e annullo filatelico.

– 19:00: Ingresso alla Comedy Arena e inizio degli spettacoli.

– 19:15: Cerimonia di apertura con proiezione in anteprima nazionale di “N.E.E.T.” e omaggio a Enrico Montesano.

Venerdì 12 luglio 2024

– 18:00: Apertura del “Comedy Expo”.

– 20:00: Ingresso alla Comedy Arena e inizio degli spettacoli.

– 20:30: Proiezioni di cortometraggi in anteprima e omaggi a Giorgio Tirabassi e alla serie “Addio al Nubilato”.

Sabato 13 luglio 2024

– 18:00: Apertura del “Comedy Expo”.

– 20:00: Ingresso alla Comedy Arena e inizio degli spettacoli.

– 20:30: Proiezioni di cortometraggi in anteprima e omaggi a Massimo Boldi e Maurizio Mattioli.

– 22:00: Premiazioni dei film in concorso e proiezione del film “Tifosi”.

Il festival promette di essere un evento imperdibile per tutti gli amanti della commedia, arricchito da momenti di incontro e celebrazione del cinema umoristico.

