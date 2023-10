Bisceglie, il consiglio comunale approva il bilancio consolidato e il DUP

BISCEGLIE – Approvato nella seduta consiliare di martedì il bilancio consolidato del Comune di Bisceglie. Il risultato amministrativo è stato raggiunto al termine della convocazione a Palazzo San Domenico, con una votazione che ha rafforzato la maggioranza del sindaco Angelantonio Angarano: 17 i voti favorevoli all’approvazione, compreso quello del primo cittadino, appena 3 quelli contrari e provenienti interamente dall’opposizione.

Prima del confronto ai voti, nuova polemica del leader del centrodestra in consiglio comunale Francesco Spina sull’incompatibilità di sette consiglieri di maggioranza. Rigettato l’emendamento dell’ex candidato sindaco, chiudendo per il momento uno scontro che durava da diversi giorni.

Oltre al bilancio consolidato, l’amministrazione comunale biscegliese ha approvato anche il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026. Ok anche alle modifiche del triennio 2023-2025 in base alle variazioni finanziarie in entrata e in uscita previste dal bilancio di previsione: 16 voti a favore, 4 contrari e un solo astenuto. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il regolamento per l’istituzione e la tenuta del registro dei testamenti biologici, che permette ai cittadini di consegnare il proprio testamento biologico presso l’ufficio dello stato civile del comune. I funzionari provvederanno poi all’annotazione in un apposito registro.

