Bisceglie, igiene urbana: accordo raggiunto in consiglio comunale

BISCEGLIE – Accordo raggiunto tra maggioranza e opposizione per la delicata questione dell’igiene urbana a Bisceglie. Si è svolto in seconda convocazione il consiglio comunale monotematico, dopo il mancato raggiungimento del numero legale lunedì mattina. Mercoledì, al nuovo appuntamento dell’assise cittadina, ha prevalso la volontà di trovare una quadra tra le parti: avanzato un progetto di deliberazione per apportare miglioramenti sostanziali al sistema di gestione dei rifiuti attualmente in vigore. Le proposte avanzate mirano a ottimizzare la gestione, promuovere la raccolta differenziata e affrontare concretamente le sfide legate all’igiene urbana.

Coinvolgimento importante degli organi amministrativi e dello stesso Angelantonio Angarano. Il sindaco è incaricato di promuovere e facilitare il percorso amministrativo, finalizzato a definire e adottare i provvedimenti necessari per l’avvio della gestione unitaria del servizio di igiene urbana. Il Comune di Bisceglie sarà inoltre autorizzato ad avviare una gara per l’affidamento dell’appalto per la parte di sua competenza, seguendo il modello della tariffazione puntuale, conforme a quanto precedentemente deliberato. Inoltre, si valuterà la possibilità di concedere agevolazioni TARI alle attività commerciali e ai condomini che adotteranno soluzioni per nascondere o mitigare l’impatto visivo dei contenitori per i rifiuti.

Soddisfazione per Angarano, che ha definito il consiglio comunale di mercoledì una bella pagina di politica cittadina. Adesso si passa all’attuazione delle misure.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp