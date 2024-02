Bisceglie, GdF scopre laboratorio tessile abusivo e tre operai in nero

BISCEGLIE – Tre lavoratori in nero in un laboratorio tessile abusivo. Le indagini della Guardia di Finanza, nell’operazione delle Fiamme Gialle di Trani sul territorio di Bisceglie, hanno permesso di individuare una ditta completamente sconosciuta al Fisco, che si avvaleva della collaborazione di tre operai senza alcun contratto di lavoro.

La scoperta è avvenuta tramite l’analisi di un contratto di affitto anomalo nella periferia sud di Bisceglie dove, dopo giorni di osservazione e analisi, i Finanzieri hanno accertato la presenza di una donna, che gestiva totalmente in nero la produzione di capi di abbigliamento destinati al mercato. Durante l’intervento all’interno dello stabile, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto 17 postazioni di lavoro con vari macchinari e i tre lavoratori abusivi. Oltre duemila, invece, i capi già pronti per essere illecitamente messi in commercio. Indagini della polizia tributaria ancora in corso per ricostruire la mole di ricavi non dichiarati al Fisco.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author