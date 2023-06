Berlusconi: Minuto di silenzio prima di Foggia-Lecco

“Per onorare la memoria di Silvio Berlusconi, che con 29 trofei all’attivo è il presidente piè vincente nella storia del calcio italiano, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma da oggi, lunedì 12 giugno, sino al week end”. È quanto si legge in una nota della Figc dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi all’età di 86 anni. Pertanto, anche per la sfida tra Foggia e Lecce, finale di andata dei playoff di Serie C, in programma martedì 13 giugno alle 21.30.

