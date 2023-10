Esordio amaro e beffardo in Fiba Europe Cup per l’Happy Casa Brindisi sconfitta da Saragozza dopo un tempo supplementare. Passano gli spagnoli con il punteggio di 91 a 87, al termine di una gara piena di emozioni soprattutto nell’ultimo quarto di gara. Brindisi rincorre per quasi tutta la partita, poi trova la mano calda di Jhonson per realizzare il sorpasso la prima volta sul 79 a 77.

L’ultimo possesso dei padroni di casa viene sciupato da Mitchell e sull’81 pari si va al supplementare. Brindisi perde lucidità al tiro, Saragozza allunga sull’87 a 81 e questa volta la reazione della squadra di Corbani non sortisce l’effetto sperato. I tiri liberi con il quale vengono scanditi i secondi conclusivi, sanciscono il successo di Saragozza.

Un’ottima Happy Casa Brindisi non basta per interrompere la striscia negativa di gare, con la quinta sconfitta di fila tra coppe (Fiba Champions League e Europe Cup) e campionato. E domenica il derby contro Napoli servirà per provare ad invertire la rotta in questo inizio di stagione.

“Abbiamo avuto le risposte che volevamo” ha commentato a caldo ai microfoni di Antenna Sud, il presidente Nando Marino. Segni di rinascita di una squadra che ritroverà anche le giocate degli americani Senglin e Sneed.

