SAN CATALDO – Il torneo mondiale di beach volley, che ha portato alla marina di San Cataldo atleti di fama internazionale, ha portato anche qualche rifiuto in più al temine della competizione, come denunciato in post su Facebook dal titolare di un ristorante, ben felice di aver dato insieme ad altri colleghi il proprio contributo, ma rammaricato di vedere alla fine delle gare carte-bottiglie-bicchieri e altri rifiuti spersi vicino ai campi da gioco, questo non tanto per colpa degli organizzatori, purtroppo più per quel poco senso civico di qualcuno. Fortunatamente poi il tutto è stato ripulito e oggi la spiaggia era di nuovo, pulita e pronta ad accogliere i bagnanti.