SALENTO – Avvio d’estate positivo per le strutture extralberghiere del Salento, molti i turisti, soprattutto stranieri, che scelgono non solo il mare, ma anche la città come meta per le loro vacanze. Il Presidente di Alea, l’Associazione Extralberghiero Lecce & Salento, Raffaele Bitetti, sottolinea però la necessità di poter avere in città un punto d’accoglienza per i turisti che poi si recando in queste strutture, ad esempio il city terminal che potrebbe essere gestito da un’associazione di categoria.