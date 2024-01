Bassi salari e precariato, Cgil e Confindustria a confronto

Bari – Bassi salari e diffuso precariato. E se è vero che in Puglia si registra il più alto tasso di occupazione al Sud, è anche vero che un terzo dei rapporti attivati non supera le trenta giornate, in settori a basso valore aggiunto, con richiesta di basse competenze e giovani e donne anello debole della catena.

