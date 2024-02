Basket, Happy Casa Brindisi campione regionale U17 Eccellenza

L’U17 della Happy Casa Brindisi si è laureata campione regionale del campionato di Eccellenza vincendo la Final Four U17, disputata a Mola di Bari dal 5 al 6 febbraio e organizzata dalla FIP Puglia.

Un successo meritato e conquistato al termine di un percorso netto, da primi classificati nella regular season rispettando i favori del pronostico nelle delicate partite a eliminazione diretta. Allenati da coach Luca Laghezza, una delle figure storiche del settore giovanile biancoazzurro, e dall’assistente Luigi Minghetti, graditissimo ritorno sul campo dopo una carriera da giocatore, hanno battuto in semifinale la Fortitudo Francavilla 90-57 per poi ripetersi a distanza di ventiquattro ore nel derby cittadino con l’Aurora Brindisi al termine di un match equilibrato e combattuto terminato con il punteggio di 72-68.

Una grande soddisfazione per la società biancoazzurra che continua a credere e investire nel settore giovanile, a partire dal baby basket fino alla foresteria dedicata ai ragazzi e di supporto alla prima squadra. “La società si congratula con dirigenti, allenatori, accompagnatori e collaboratori molto preziosi nel lavoro quotidiano e sempre a disposizione per ogni esigenza dei ragazzi”, si legge in una nota.

Dopo la gioia della conquista del titolo regionale, la leva Under 17 Eccellenza parteciperà alla fase interzonale, alla quale prenderanno parte tre squadre pugliesi (Happy Casa Brindisi, Aurora Brindisi e Fortitudo Francavilla) e tre campane. La prima classificata accederà direttamente alla fase nazionale, la seconda invece per ottenere il pass dovrà passare dagli spareggi interregionali.

