Basket: CJ Taranto sfiora l’impresa, ma cede nel finale

Che peccato CJ Basket Taranto! Dopo Ruvo, Sant’Antimo i rossoblu stavano per centrare il terzo scalpo eccellente del campionato. A un passo da un’altra impresa. Contro la Ble Decò JuveCaserta la squadra di coach Olive è stata ai limiti della perfezione per oltre tre quarti, andando anche a +10 salvo poi subire la rimonta degli ospiti che alla fine si sono imposti 89-78 nella 19sima giornata, quarta di ritorno, del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Amaro in bocca per il CJ Basket trascinato dai 24 punti di Corral e dai 15 di Villa in doppia doppia (11 assist) che ha dato vita ad uno splendido duello con Jordan Lucas (19 punti). Taranto è stata davanti per quasi tutta la partita, addirittura anche +10 a inizio ultimo quarto. Sembrava fatta ed invece Caserta l’ha riaperta quasi subito con un paio di triple di Mei e Mastroianni che hanno cambiato l’inerzia della partita sancendo così la sconfitta per gli ionici che però non escono assolutamente ridimensionati dal Tursport, anzi ancora più consci delle proprie potenzialità.

Coach Olive parte con lo starting five consolidato: Conte, Corral, Cena, Villa e Bruno. Coach Luise risponde con Visentin, Drigo, Speduto, Romano e Cioppa. In panca quel Biagio Sergio che poco prima dell’inizio del match viene premiato dal CJ Basket per il suo apporto tecnico e umano la scorsa stagione. Particolarmente intenso anche il minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia prima della palla a due.

Taranto parte bene con un gran movimento sotto canestro di Cena. Sperduto risponde subito di tripla. Primo quarto tiratissimo Corral e Bruno fanno 6-3 ma Visentin tiene in scia Caserta. Sarà un refrain per tutto il primo parziale, specchio della partita che verrà. Ma quando si accende Corral con due canestri in fila il CJ va a +5; Drigo imita l’argentino e restituisce con gli interessi il break, 0-6 e Juve per la prima volta davanti. Ci pensa una tripla dell’immarcabile Corral a ristabilire il punteggio destinato però alla parità col canestro di Mei sulla prima sirena, 17-17.

Polveri bagnate almeno inizialmente nel secondo quarto. Ci vogliono un paio di minuti e forze fresche dalla panchina per rompere il digiuno. Ci pensa l’ex Biagio Sergio con la sua mano educata dalla distanza, pareggio repentino del “sesto uomo” rossoblu Piccoli. Mei va di tripla, Caserta allunga a +4 ma è un attimo perché la panchina rossoblu risponde presente e con Graziano e Piccoli orchestrati da Villa e Corral ribalta col break di 6-0. I campani restano attaccati con i liberi di Mastroianni ma nulla possono contro la tripla di Villa che a fil di sirena manda tutti negli spogliatoi con Taranto avanti 36-32.

Al rientro esce meglio dai blocchi Caserta. Canestro più fallo più libero per Cioppa e poi tripla di Drigo che ribalta il punteggio. Capitan Conte sveglia i suoi dall’intervallo prolungato e suona la carica del 7-0 di parziale firmato da Villa. Corral in serata di grazia schiaccia il +7 su assist di Tato Bruno, coach Luise ne ha abbastanza e chiama timeout. Nei momenti di difficoltà Caserta si mette nelle mani di Jordan Lucas che è assoluto protagonista per la prima volta di un pesante 13-2 di break, preludio a quanto accadrà nell’ultimo quarto. Gli ospiti la ribaltano così per la seconda volta ma Taranto non è uscita dalla partita, anzi. Basta il timeout di coach Olive a rimettere tutto in sesto. Corral e Cena mettono a segno due triple pesanti sempre su assistenza di Villa e Sampieri sancisce il 61-57 di fine terza quarto.

L’inizio dell’ultimo quarto è ancora più bruciante per i rossoblu. Ancora Sampieri, due volte, sempre con Corral in versione assist, mette nella retina il 67-57 che al 32’ sembra indirizzare la partita nelle mani dei padroni di casa sostenuti alla grande dal pubblico del Tursport. Ed invece non è così. Jordan torna a scaldare le mani, tripla che tiene gli ospiti in partita. La stoppata, non la prima della gara di Corral consegnano al sottomano di Conte il nuovo +7. Arriva l’episodio che forse cambia del tutto l’inerzia del match, Mei segna da tre, gli arbitri fischiano fallo a Conte sul tiro, sarà un 3+1 che fa male al CJ e carica Caserta che da quel momento non sbaglia quasi nulla. Jordan e Mei segnano da tutte le posizioni, entrano anche le “preghiere” dei bianconeri che con Drigo vanno sul 72-73. Coach Olive chiama timeout ma stavolta non cambia l’inerzia del match: Mastroianni e Lucas continuano a muovere la retina e quando Drigo segna la tripla del +11 completa un mega parziale di Caserta di 27-5 che ammutolisce il Tursport. Il resto è garbage time utile solo a Liace e Napolitano per andare a referto.

Il CJ Taranto incassa la sconfitta ma resta ottavo in classifica a pari merito con Bisceglie 7° e sempre con 4 lunghezze di vantaggio su Avellino. Ma soprattutto con tanto voglia di pronto riscatto a cominciare da domenica prossima a Salerno. MEDIA – In streaming su Cittadella la Radio anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sitowww.radiocittadella.it la differita in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30.

CJ BASKET TARANTO – BLE DECÒ JUVECASERTA 78-89

CJ Basket Taranto: Diego Corral 24 (8/13, 2/3), Francesco Villa 15 (3/4, 1/6), Enzo damian Cena 9 (2/5, 1/2), Marcello Piccoli 9 (3/5, 0/2), Gianmarco Conte 8 (4/5, 0/2), Luca Sampieri 6 (3/3, 0/0), Santiago Bruno 5 (1/2, 0/4), Mattia Graziano 2 (1/1, 0/0), Francesco D’agnano 0 (0/0, 0/0), Andrea Francesco Liace 0 (0/0, 0/0), Lamberto Napolitano 0 (0/0, 0/0), Francesco Gaeta 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Ble Decò Juvecaserta: Jordan Lucas 19 (4/10, 3/7), Mathias Drigo 18 (5/10, 2/6), Vittorio Visentin 14 (7/9, 0/0), Nicola Mei 11 (1/1, 2/7), Alessandro Sperduto 10 (1/2, 1/3), Davide Mastroianni 10 (1/4, 1/1), Antonio Cioppa 5 (2/3, 0/0), Biagio Sergio 2 (1/1, 0/1), Raffaele Romano 0 (0/1, 0/0), Giovanni Pagano 0 (0/0, 0/0). All. Luise.

Arbitri: Vito Castellano di Legnano (Mi) e Marco Schiano Di Zenise di Trieste. Usciti per falli: Graziano, Conte, Villa. Parziali: 17-17, 19-15, 25-25, 17-32. STAT TA – Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 28 2 + 26 (Diego Corral 8) – Assist: 21 (Francesco Villa 11). STAT JC – Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Mathias Drigo 8) – Assist: 17 (Nicola Mei 6)

