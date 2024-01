Basket C/M, NM Corato chiude con una sconfitta il girone d’andata

Si chiude con una sconfitta il girone d’andata della Nuova Matteotti Corato che, nella sua prima partita del 2024, incassa il suo terzo stop consecutivo: al PalaFalcone-Borsellino di San Severo la Fortitudo Basket Apricena si aggiudica il match della tredicesima giornata di campionato con il risultato di 98-73.

Coach De Florio schiera dal primo minuto Velardo Lavezzari, Mirando, De Letteriis, Scarponi e Ndiaye. Dall’altra parte coach Azzollini deve fare i conti con l’indisponibilità di capitan Mazzilli(in panchina solo per onor di firma) e sceglie per il suo starting five Pucci, Gatta, Pekic, Latella e Seye.

Apricena inizia subito il match con il piede sull’acceleratore grazie ai canestri di Mirando (10-2), a cui rispondono prontamente Gatta e Pekic che, con tre triple consecutive, consentono alla NMC di sbloccarsi dal punto di vista offensivo e di rimettere in equilibrio la partita (12-11). Tuttavia nel finale di quarto l’ennesimo calo di concentrazione dei biancoblu permette ad Apricena di mettere a referto un break mortifero di 11-0, con Scarponi e Lobasso sugli scudi, che si rivela decisivo nell’economia della partita: 28-14 al primo mini-riposo.

Nel secondo quarto la musica non cambia: i padroni di casa giocano sul velluto e raggiungono i venti punti di vantaggio grazie ad un parziale di 9-0 (37-16). La partita si rivela un vero e proprio rompicapo per la NMC che non riesce in alcun modo ad arginare la brillantezza e l’energia di Apricena: Corato sigla solo otto punti nel secondo quarto, commette tanti errori in fase d’impostazione con conseguenti canestri subiti in contropiede e la compagine foggiana, trascinata da un Mirando in grande spolvero, ne approfitta rendendo ancora più roboante il margine di vantaggio (56-22 all’intervallo).

Gli ultimi due quarti servono solo per le statistiche perché i 34 punti di scarto sono un Everest insormontabile per la NMC che comunque si aggiudica il secondo tempo con il parziale di 51-42 grazie a quindici punti firmati da Latella che rendono meno amaro il passivo: a fine partita il tabellone del PalaFalcone-Borsellino recita 98-73 per Apricena.

FORTITUDO BASKET APRICENA – NUOVA MATTEOTTI CORATO 98 – 73

APRICENA: Ndiaye 7, Mirando 23, Pistillo 6, L.Ferrara Ferrara 1, Velardo Lavezzari 11, Lobasso18, Scarponi 23, De Letteriis 4, Minutello 5, D’Annunzio, Matarese. Coach: De Florio.

CORATO: Gatta 13, Latella 17, Pekic 21, Pucci 3, Martinelli, Angarano n.e., Seye 13, Mazzilli n.e., Allegretti 4, Bojang 2. Coach: Azzollini.

Parziali: 28-14; 56-22; 76-45; 98-73.

Arbitri: Ceo di Bari e Manaresi di Taranto.

