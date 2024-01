Basket C/M, la Pavimaro Molfetta cade anche a Castellaneta

Serataccia per la Pallacanestro Molfetta, che sul rettangolo di Castellaneta viene superata 60-52 dalla Valentino BK e trova la seconda sconfitta di fila, la quinta della stagione. Gli uomini del presidente Solimini giocano praticamente in svantaggio tutta la partita, complicata dalle bassissime percentuali al tiro (18/61 dal campo, pari al 29.5%, e addirittura l’imbarazzante 3/24 dalla lunga distanza, il 12,5%) e nell’ultimo periodo di gara (26-20 il parziale) non riescono a reagire mentre i padroni di casa toccano il +13.

Sono Duval e Infante (24 punti in coppia, con l’italo argentino 1/10 dai 6.75) a guidare l’attacco dei biancorossi, gli unici in doppia cifra. Troppo poco per violare Castellaneta che, invece, impone a Molfetta l’ennesimo stop. Adesso la vetta dista quattro punti.

La cronaca. Sul parquet della tensostruttura di Castellaneta, nella quindicesima giornata in serie C unica, coach Gesmundo parte conStella, Didonna, Duval, Chiriatti e Iannelli. E preme sin da subito sul pedale dell’acceleratore (0-6 di Iannelli), ma si spegne sul più bello quanto Infante raggiunge la doppia cifra: 5-10. Castellaneta, a questo punto, reagisce con una fiammata (8-1) che le consente di impattare e di sorpassare, proprio all’ultimo minuto di gioco: 13-11.

Al rientro Duval fa 13-13 dopo 206 secondi di gioco e zero canestri, la formazione di casa con tre triple consecutive prende il largo (22-15), ma quella ospite ricuce il gap, nonostante le basse percentuali al tiro: si va all’intervallo sul 23-20.

L’avvio di ripresa sembra sorridere alla squadra di casa (27-20), ma Molfetta alza l’intensità e resta a contatto (27-25 di Infante e 32-30 di Didonna) e nonostante un 0/4 di Duval e di Iannelli dalla lunetta sigla il paria quota 32 con Iannelli. Castellaneta rimette comunque la testa avanti: alla mezz’ora il risultato è di 34-32.

Nel quarto periodo, la squadra di casa piazza la spallata utile a scrollarsi di dosso i suoi avversari (41-35), mentre Molfetta prova a restare aggrappata alla gara (46-39 di Stella), complicata da un attacco spuntato. E si prosegue così: la squadra tarantina sempre avanti nel punteggio, quella barese che non trova mai la continuità giusta (50-43 di Infante), quando c’è da colmare il divario. Castellaneta tocca il +13 (58-45) e spegne ogni speranza, i 6 punti filati di Duval fanno calare il sipario. Finisce 60-52.

Il post-gara. I biancorossi, nonostante la sconfitta, restano in seconda fila, con Monteroni, Matera e appunto Castellaneta: «Complimenti alla VBC e a coach Console per il meritato successo», ha detto coach Gesmundo. «Nel primo tempo – ha analizzato la gara il tecnico – abbiamo fatto un’ottima difesa e costruito tiri ad alta percentuale, ma non abbiamo mai segnato. Nel secondo, invece, abbiamo provato ad alzare un po’ l’intensità, ma non siamo riusciti a mettere il naso davanti e poi abbiamo perso l’inerzia. Purtroppo – ha continuato Gesmundo – abbiamo smarrito la fiducia nelle nostre azioni a causa delle basse percentuali, mentre nell’ultimo quarto di gara siamo stati disordinati e approssimativi nelle esecuzioni offensive e in quelle difensive. Ora proveremo in settimana ad invertire la rotta e a farci trovare pronti» sabato 3 febbraio, quando al PalaPoli, arriverà la Nuova Matteotti Corato.

A.S.D. Valentino BK Castellaneta: Drava 9, Carpignano 3, Vranjkovic 12, Bangu Mbenza 6, Addabbo n.e., Datuowei 16, Guduric 4, Calò 9, Comes n.e., Dettorre n.e., Leone, Casarola 1. Allenatore: Console.

S.S.D. Pavimaro Molfetta: Caniglia n.e., Ippedico 1, Stella 8, Solimini n.e., Chiriatti 5, Sasso n.e., Didonna 8, Duval 14, La Macchian.e., Kodra, Iannelli 6, Infante 10. Allenatore: Gesmundo.

Arbitri: Spano (Sannicandro di Bari) e Agresta (Brindisi).

Parziali: 13-11; 23-20; 34-32; 60-52.

