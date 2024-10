Basket B2/M, Lions Bisceglie: Saputo ‘Avellino squadra insidiosa’

Continuità e concentrazione: sono questi i fattori chiave che i Lions Bisceglie dovranno mettere in campo sabato 26 ottobre, alle 20.00, quando affronteranno la Scandone Avellino, una delle squadre più attrezzate del Girone G di Serie B2. La squadra di coach Fabio Saputo arriva all’incontro con un bilancio positivo in questo inizio di stagione, eccezion fatta per l’unica sconfitta a Monopoli. Tuttavia, l’ultimo incontro con Adria Bari ha evidenziato la necessità di mantenere alta l’attenzione fino alla fine.

Le parole di coach Saputo

“Sarà una partita insidiosa – afferma -. Avellino è solida, soprattutto in casa, con giocatori come Jaskus e Soliani. Il nostro obiettivo è una prestazione costante per tutti i 40 minuti, anche se siamo una squadra giovane e in crescita”.

Avversari

Guidata da Nino Sanfilippo, la Scandone è una delle candidate alla vetta del girone. Con quattro vittorie su cinque, Avellino può contare su una coppia play-guardia affiatata, composta da Jacopo Soliani e il lituano Ernestas Jaskus, oltre a Fabio Stefanini in ala. Dubbi sulla presenza dell’ala Francesco D’Offizi e del play Fabrizio Trapani, mentre dalla panchina sono pronti a subentrare Paglia e l’esperto Andrea Iannicelli.

Informazioni per i tifosi

L’ingresso al settore ospiti del Pala Del Mauro ha un costo di 10 euro. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme YouTube e Facebook di Sport Channel, visibile anche sul canale 214 del digitale terrestre in Campania. Il punteggio e le statistiche saranno disponibili in tempo reale sull’app Fip Stats per gli abbonati, mentre aggiornamenti live saranno pubblicati sui canali social dei Lions.

