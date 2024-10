Emergenza furti nel metapontino, UGL Matera chiede misure straordinarie

L’UGL Matera rinnova l’appello per un intervento urgente che rafforzi il lavoro delle forze dell’ordine contro l’escalation di furti che sta terrorizzando la zona del metapontino, specialmente nelle città di Policoro e Scanzano Jonico. “La situazione è fuori controllo e necessita di risorse straordinarie,” dichiara il Segretario Provinciale UGL, Pino Giordano, che si rivolge direttamente al Prefetto di Matera, Cristina Favilli, chiedendo l’invio di ulteriori uomini e mezzi.

Giordano denuncia una “vera e propria emergenza sociale” che genera un senso di insicurezza crescente tra i cittadini, costretti a vivere nel timore di subire intrusioni in casa, anche alla presenza di bambini e anziani. “Non è accettabile che le famiglie debbano temere per la propria sicurezza – sottolinea Giordano – mentre le Istituzioni non forniscono risposte concrete.”

Il fenomeno, in aumento soprattutto nelle campagne e nelle abitazioni rurali, ha portato la popolazione a chiedere maggiore protezione, anche attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Tuttavia, Giordano sottolinea che la sicurezza pubblica non può essere affidata a ronde spontanee, che rischiano di degenerare in episodi ancora più gravi.

“Le riunioni e i comitati per la sicurezza sono utili, ma servono azioni concrete: prevenzione, controllo e un incremento immediato delle forze in campo. I cittadini hanno diritto a sentirsi protetti,” afferma il segretario UGL, sottolineando come l’attuale stato di insicurezza sia ormai insostenibile.

Conclude l’UGL: “Siamo contro la giustizia fai da te, ma è urgente che lo Stato dia una risposta decisa e permanente per riportare la serenità nel territorio.”

