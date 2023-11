Basket B/M: Lions Bisceglie a corrente alternata, sconfitta a Mestre

Settimo stop su dieci incontri per i Lions Bisceglie nel campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. Il collettivo nerazzurro di coach Enrico Fabbri ha ceduto sul parquet del “Taliercio” di Mestre al termine di una partita certamente non per i palati fini. Malgrado le premesse confortanti e una prima frazione chiusa con disinvoltura sul +10, la prospettiva di centrare il secondo successo esterno della stagione non si è materializzata. L’eloquente 22-8 del secondo periodo è il ritratto delle difficoltà offensive incontrate dagli ospiti, che hanno fallito diverse occasioni per realizzare canestri facili mentre i padroni di casa hanno preso coraggio.

La reazione di inizio terzo quarto, con il sorpasso e un tentativo di allungo sul 41-45, si è presto esaurita e Mestre, alzando le percentuali nel tiro pesante, ha toccato il +10 (57-47), dando una svolta alla partita. Il team veneto, in fiducia, è andato ripetutamente a segno dalla lunga distanza, mettendo l’ipoteca sul successo (68-51) e l’ultimo sforzo di Bisceglie, con Saladini in evidenza, non è bastato che a ridurre il gap fino al -9 (71-62). Due opportunità mancate per risalire sul -7 hanno preceduto il canestro di Caversazio dal perimetro che ha chiuso i conti. Nerazzurri discontinui, capaci di fiammate entusiasmanti come di passaggi a vuoto frutto di troppe disattenzioni e chances non sfruttate.

