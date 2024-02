Basket B/M, colpo di reni dei Lions Bisceglie: steso Padova

Prima conquistata, poi apparentemente sfuggita e infine ripresa per un soffio. La settima vittoria stagionale dei Lions Bisceglie nel girone B del torneo di Serie B Nazionale ha un sapore dolcissimo.

I nerazzurri si sono imposti su Padova al termine di una gara tiratissima: decisivo il canestro messo a segno da Soma Abati Tourè a soli 8 decimi dal suono della sirena.

Debutto interno positivo per coach Agostino Origlio dopo i due stop rimediati nelle trasferte di Fabriano e Imola. Il vantaggio rispetto all’ultima posizione in classifica è salito ora a 6 lunghezze. Le pesantissime assenze degli infortunati Rodriguez e Fontana non hanno scalfito la determinazione del team biscegliese, che con una prestazione eccellente per impegno e tenacia sono andati oltre ogni difficoltà.

Il buon avvio degli ospiti (2-7) è stato subito rintuzzato dai nerazzurri (tripla di Chiti per l’11-10). Cinque punti consecutivi di Maralossou sono valsi il 21-16 ma in apertura di seconda frazione Padova ha trovato le soluzioni giuste per rimettere la testa davanti (23-24).

Il sostanziale equilibrio è stato rotto da un sussulto dei padroni di casa con il capitano Dip e le triple di Chiti e Cepic a firmare il 39-30mentre Touré ha siglato il +10 (41-31). Il collettivo di coach De Nicolao ha reagito, ricucendo parzialmente ma Turin, dalla lunga distanza, ha riportato i suoi sul +9. Un margine incrementato in apertura di terzo quarto da Cepic ma a quel punto, nel momento più complicato per la compagine veneta, l’esperto Scanzi è salito in cattedra con due canestri consecutivi da fuori.

Quarto periodo sul filo di lana: una super giocata di Raphael Chiti (tripla più fallo subìto) ha dato il +7 ai Lions, che però hanno incassato un terrificante 0-8 (Cecchinato e Scanzi a segno) ritrovandosi sotto. Chiti, a 44” dallo scadere, ha firmato il 76-75 ma nel possesso successivo Bianconi ha capovolto la situazione. Con 18 secondi da giocare e il pallone in mano, Bisceglie ha deciso di andare fino in fondo: il tentativo di Dip si è spento sul ferro ma Padova ha pasticciato con il tagliafuori e Tourè ne ha approfittato. Nulla da fare per gli ospiti sulla rimessa conclusiva. Gioia sugli spalti del PalaDolmen per un successo che dà morale a tutto l’ambiente nerazzurro.

LIONS BISCEGLIE-PADOVA 78-77

Lions Bisceglie: Chessari 6, Chiti 19, Turin 3, Cepic 24, Dip 11, Abati Tourè 10, Maralossou 5, Divac. N.e.: Rodriguez Suppi, Fontana, Lanotte. All.: Origlio.

Padova: Antelli 10, Osellieri 3, Cecchinato 13, Ferrari 12, Molinaro 11, Scanzi 21, Bianconi 4, Cagliani 3. N.e.: Schiavon, Marchet. All.: De Nicolao.

Arbitri: Fiore di Pompei e Di Mauro di Sasso Marconi (Bologna).

Parziali: 21-19, 44-37, 63-57.

Note: uscito per cinque falli Molinaro. Tiri da due: Bisceglie 24/43, Padova 27/39. Tiri da tre: Bisceglie 8/18, Padova 6/21. Tiri liberi: Bisceglie 6/9, Padova 5/9. Rimbalzi: Bisceglie 32, Padova 27. Assist: Bisceglie 22, Padova 13.

