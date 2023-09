Basket B/M: CJ Taranto, Valentini ‘Pronti per Supercoppa con San Severo’

Due amichevoli, due importanti test con all’orizzonte l’esordio ufficiale stagionale. Il CJ Basket Taranto ha iniziato la sua terza settimana di lavoro, duro, agli ordini di coach Cottignoli.

Alle spalle i test-match con Monopoli e Mola, utili a smaltire tossine degli allenamenti, mettere benzina, come si suol dire, nelle gambe, provare gli schemi e il clima partita lontano da un po’ lungo l’estate quasi del tutto alle spalle.

Sabato prossimo primo impegno qualcosa in palio. Si gioca il primo turno della Supercoppa Lnp 2023. Rossoblu impegnati a San Severo, squadra appena scesa dall’A2. Sarà gara secca, impegno arduo, contro pronostico per Conte e compagni che però si giocheranno le proprie possibilità.

Sulla bontà del lavoro che il CJ sta facendo in questi giorni garantisce Luca Valentini, uno dei tanti volti nuovi arrivati a Taranto per far bene: “Contro Mola e Monopoli due amichevoli che ci hanno dato fiducia – ha detto il play rossoblu all’Edicola del Sud – ci stiamo allenando da un paio di settimane: siamo ancora all’inizio, stiamo imparando a conoscerci giorno dopo giorno, creando la giusta chimica di squadra che sarà importante per tutto il campionato vogliamo crescere settimana dopo settimana per arrivare pronti alla partita di Supercoppa del prossimo 9 settembre contro San Severo”.

Valentini torna sull’importanza che ha rivestito coach Cottignoli nella scelta della squadra: “Ho deciso di venire a Taranto perché mi è piaciuto il progetto societario. In tanti mi hanno parlato benissimo del tecnico e, dal mio canto, cercavo un allenatore che mi potesse dare fiducia e mi permettesse di esprimere al meglio le mie potenzialità. Le sue parole mi hanno convinto e sono state importanti nella scelta. La fiducia nei miei confronti e la volontà di darmi in mano le chiavi della squadra: mi sono bastate queste due piccole cose per accettare Taranto”.

Lavoro duro con il preparatore Pierpaolo Songia con l’obiettivo di farsi trovare pronti, sabato e poi l’1 ottobre alla partenza del campionato: «Sicuramente sarà un campionato tutto da scoprire. Con la riforma, sarà una Serie B Nazionale totalmente diversa: dobbiamo cercare di inserirci in questo torneo quanto prima. Sarà importantissimo trovare la giusta amalgama e studiare al meglio gli avversari. Sicuramente l’innesto degli stranieri nei campionati di Serie B – prosegue il giocatore ex Cassino – innalzerà tantissimo il livello del torneo stesso, complice anche il minor numero di squadre”.

Nelle prime due uscite di preason Valentini e gli altri hanno potuto gustare i primi assaggi del calore del tifo tarantino che nonostante il caldo e il periodo estivo hanno riempito gli spalti del PalaMazzola: “L’ambiente mi sembra molto caldo. Abbiamo avuto modo di constatare il supporto dei tifosi già nelle prime due amichevoli, con una discreta cornice di pubblico che era presente al palazzetto. Non mi aspettavo così tanti tifosi in queste due uscite. Spero di riuscire a riempire questo palazzetto anche se sarà difficile visto che è grandissimo, ma allo stesso momento è bellissimo giocare in impianti di questo genere perché ti danno una spinta in più. Con tanta energia e con tanta voglia dobbiamo cercare di far venire quanta più gente possibile: l’obiettivo è divertire loro ma anche noi”.

Intanto continua la campagna abbonamenti Per potersi abbonare bisognerà cliccare su questo link sottostante:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScloilBiELWvL3hRdSE0GjGRVCwz9lww6LjSbqURUT6WMz_3g/viewform?usp=pp_url

dove bisognerà compilare tutti i campi richiesti con i propri dati, la tipologia di abbonamento che si vuole fare e se richiedere anche l’abbonamento streaming in aggiunta. Una volta compilato il form al link si riceveranno le informazioni necessarie per il pagamento e il ritiro.

• BLU Abbonamento regular season € 95,00

• RED Abbonamento regular season donne ed under 22 € 55,00

• WHITE Abbonamento regular season Family blu+red € 130,00

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp