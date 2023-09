Basket B/Int: Virtus Molfetta lancia la campagna abbonamenti

Back Together… è lo slogan scelto dalla Virtus Basket Molfetta per lanciare la campagna abbonamenti 2023/2024 che vedrà la formazione biancoazzurra confrontarsi con una nuova categoria: la serie B Interregionale.

La Virtus si rivolge ancora una volta ai propri tifosi per continuare a colorare di biancoazzurro il Pala Poli dopo che questi ultimi hanno contribuito fortemente alla promozione della squadra dalla Serie C Gold alla B Interregionale.

Dal 1° al 30 settembre è possibile prenotare l’abbonamento stagionale al prezzo speciale di soli 30 euro, valido per tutto l’arco della stagione comprensiva di eventuali playoffs. Finalmente si torna insieme, dove risulta importante poter contare sull’entusiasmo dei propri tifosi.

La Serie B Interregionale è un sogno, cullato una stagione intera, da vivere insieme. Se il 1° ottobre è la data di esordio assoluto nel nuovo torneo, l’8 ottobre coinciderà con l’esordio dei biancoazzurri al Pala Poli. Grazie alla prenotazione dell’abbonamento stagionale sarà possibile seguire da vicino le imprese del rinnovato roster guidato da coach Carolillo a partire dal primo appuntamento casalingo tra le mura amiche che vedrà di scena la Virtus contro la Sveva Pallacanestro Lucera, primo big match assolutamente da non perdere.

«Siamo davvero contenti ed entusiasti di ripartire insieme al nostro pubblico – ha commentato Lorenzo Scaramuzzi, vicepresidente della Virtus -. Sono convinto che sarà una stagione avvincente, da vivere gara dopo gara con tutto l’entusiasmo che ci contraddistingue. Tutti noi siamo convinti che con un Pala Poli pieno in ogni ordine di postiriusciremo insieme a raggiungere quegli obiettivi che ci siamo posti. L’invito è quello di aderire in massa a questa campagna abbonamenti per sostenere insieme i nostri colori».

Per la prenotazione dell’abbonamento è sufficiente accedere al link https://forms.gle/gAZQv9MmUuQNToqp9 compilando i campi indicati. Inoltre per ricevere ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 3355891488 o inviare una mail all’indirizzo virtusmolfetta2022@gmail.com .

