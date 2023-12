Basket B/Int, Virtus Molfetta ritrova la vittoria e mantiene la vetta

Anche l’Action Now Monopoli deve arrendersi alla dura legge del Pala Poli che rimane inviolato anche dopo la prima giornata del girone di ritorno. E’ così che la DAI Optical Virtus Basket Molfetta torna a vincere in modo convincente mettendosi alle spalle la sconfitta, di misura, rimediata contro il Corato.

I biancoazzurri, battendo il Monopoli 83-64, mantengono la testa della classifica del campionato di Serie B Interregionale e soprattutto tengono a distanza di 4 lunghezze Corato e Angri. E’ una Virtus decisa e compatta quella vista contro il Monopoli che, tuttavia, ha provato a mettere in difficolta con i propri mezzi i padroni di casa per tutto il primo quarto.

E’ un Monopoli che inizia bene la gara portandosi nei primissimi minuti a + 5 sulla Virtus. La risposta dei biancoazzurri non si fa attendere ed arriva con la tripla di Sirakov e i canestri di Calisi e Aramburu. Nonostante la veemente reazione della Virtus, è il Monopoli ad essere più reattivo costringendo i biancoazzurri, alla fine del primo quarto ad inseguire. 15-19 infatti il parziale dopo i primi 10 minuti di gioco.

Nei primi minuti del secondo quarto è ancora il Monopoli a mettere in difficoltà la Virtus provando a mantenere invariato il distacco. I padroni di casa non si disuniscono, rimangono concentrati e prendono le giuste misure agli avversari. Lo fanno con un buon Donati, a segno per due volte consecutive nell’arco di un solo minuto di gioco. A seguire la velocissima ripartenza di Sirakov che pareggia i conti sul 21-21 e permette ai biancoazzurri di impostare la partita nel verso giusto. E’ ancora Donati ad andare a canestro, firmando il primo vantaggio Virtus sul 25-24 prima delle triple realizzate da Sirakov e da capitan Formica.

Grazie a uno scatenato Sirakov, il vantaggio per i padroni di casa si fa importante con un +12 a fine secondo quarto chiusosi sul risultato di 40-29. Non cambia l’atteggiamento della Virtus nel terzo quarto che con la tripla di Formica fa subito intendere al Monopoli che non c’è storia. Dopo le successive triple di Aramburu e Sirakov, il 50-35 lo realizza Stefanini, mantenendo a debita distanza gli ospiti.

E’ una Virtus attenta in difesa e determinata in attacco con rapide percussioni che non lasciano scampo al Monopoli. Ottima la prestazione di Formica che con l’ennesima tripla permette ai suoi compagni di mantenere il controllo del match con un vantaggio di + 18 sull’avversario. Sul finire del terzo quarto, il Monopoli accorcia ma il tabellone segna il punteggio di 60-46. Le sorti del match non cambiano nemmeno negli ultimi dieci minuti, quando coach Carolillo fa rifiatare Sirakov e Aramburu, mettendo in campo Sasso, Mezzina, Annese e anche la new entry Plantamura.

Con i due liberi realizzati da Sasso, cala il sipario sul match e sulla prima giornata del girone di ritorno che la Virtus si aggiudica con risultato di 83-64. Soddisfazione per il buon esito della gara e per la ritrovata vittoria hanno espresso Stefanini e Aramburu. «In settimana abbiamo lavorato tanto per capire gli errori commessi a Corato – hanno affermato i due biancoazzurri – e questa partita ha dimostrato come quella sconfitta sia stata solo un episodio. Ci aspettano gare importanti e fondamentali contro roster che nel frattempo si sono rinforzati».

Il campionato di Serie B Interregionale torna domenica prossima 17 novembre quando la Virtus affronterà in trasferta Sveva Pallacanestro Lucera alle ore 18.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Calisi 8, Aramburu 18, Sirakov 23, Stefanini 10, Formica 12, Donati 10, Plantamura 0, Mezzina 0, Annese 0, Sadreika 0, Paglia 0, Sasso 2. All. Carolillo.

Action Now Monopoli: Merlo 7, Carone ne, M. Annese 4, Laquintana ne, A. Annese ne, Nwokoye 12, Di Giuliomaria 11, Bini 21, Lang 3, Natalini 6. All. Paternoster.

