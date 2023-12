Basket B/Int, una Virtus Molfetta sottotono non riesce ad allungare

Non riesce alla DAI Optical Virtus Basket Molfetta l’impresa di allungare ancora sulle sue inseguitrici, complice sia una prestazione sottotono e sia un avversario davvero molto caparbio, in grado di mettere in difficoltà i biancoazzurri sin dal primo quarto.

La società biancoazzurra si scusa con tifosi e simpatizzanti per non essere riuscita a offrire la diretta streaming del match che (come da accordi) doveva essere assicurata e garantita dalla Sveva Pallacanestro Lucera, ma che non è avvenuta a causa di problemi tecnici sopravvenuti e mai risolti durante tutta la durata dell’incontro.

In quel di Lucera tra Sveva Pallacanestro e DAI Optical Virtus Basket Molfetta finisce 86-74 per i padroni casa. Alla Virtus non basta un ottimo terzo quarto e i 31 punti realizzati che le avevano permesso di portarsi sino a 2 lunghezze dalla squadra dauna. Lo sforzo profuso in tutto il penultimo quarto non si ripete nell’ultimo, quando la Virtus non riesce ad affondare definitivamente il colpo, permettendo così al Lucera di prendere il largo e aggiudicarsi la seconda giornata di ritorno.

La squadra di coach Carolillo mantiene la testa della classifica del campionato di Serie B Interregionale ma, adesso, l’Angri è più vicina, grazie alla vittoria ottenuta contro Mola. Nel primo quarto i padroni di casa mostrano subito più reattività riuscendo ad andare a canestro da tre punti più facilmente. La Virtus non demorde, insegue e chiude la prima frazione di gara a -5 dal Lucera che si aggiudica il primo quarto per 22-17. Nonostante un buon Stefanini (autore di 19 punti) a mancare, per i biancoazzurri, sono stati i punti dei suoi due cecchini, Sirakov e Aramburu, meno lucidi rispetto alle ultime uscite.

Il Lucera, nel secondo quarto, riparte concentrato e realizza ben 25 punti conto gli appena 12 della Virtus per un divario sul tabellone che si fa sempre più importante: non cambia la percentuale realizzativa dei padroni di casa rispetto al primo quarto, più abili a realizzare da tre rispetto alla Virtus. Il finale del secondo quarto vede il Lucera ancora in vantaggio per 47-29. Carolillo prova a riorganizzare i suoi che tornano sul parquet più decisi e determinati.

E infatti la scossa arriva nel terzo quarto, quando per lunghi tratti si rivede la Virtus di sempre, la prima in classifica, quella che bene ha fatto sino a questo punto del torneo. Stefanini, Calisi Sirakov e Aramburu suonano la carica e accorciano le distanze dal Lucera portandosi prima a -4 sul 58-54 e successivamente sul finale del terzo quarto a -2 sul 62-60. La Virtus adesso ci crede ed è a un passo dal completare la rimonta che, tuttavia, non si concretizza.

L’intensità mostrata nel terzo quarto non la si rivede nell’ultima frazione di gara, quando il Lucera riemerge e riprende il controllo della gara. Il gap torna a farsi importante e i 24 punti realizzati dai dauni contro i 14 della Virtus la dicono tutta sul finale di gara che la Sveva Pallacanestro chiude sul risultato di 86-74. Una sconfitta da cui la Virtus dovrà rialzarsi velocemente perché giovedì 21 dicembre al Pala Poli è attesa dall’ultima sfida di questo 2023 contro la New Basket Mola.

Sveva Lucera-Virtus Molfetta 89-74

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Calisi 13, Aramburu 14, Sirakov 16, Stefanini 19, Formica 5, Donati 4, Mezzina 3, Annese ne, Minervini ne, Sadreika ne, Paglia 0, Sasso ne. All. Carolillo.

Sveva Pallacanestro Lucera: Hidalgo Quiroz 24, Gramazio 19, Idiaru 15, Cesana 10, Dusels 8, Di Ianni 6, Alvisi 2, Coralic 2, Carrirera ne, Olivieri ne, Coluccini ne, Di Mario ne. All. Ciarfaglia.

