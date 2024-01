Basket B/Int, turno infrasettimanale per la Virtus Molfetta

La stagione cestistica in Serie B Interregionale corre veloce come un trano. Nemmeno il tempo per smaltire le tossine fisiche e mentali dell’ultimo match disputato soltanto poco più di 48 ore fa, che incombe già il prossimo turno infrasettimanale.

Il tempo per ricaricare le batterie è davvero molto limitato anche per la DAI Optical Virtus Basket Molfetta che, sulle ali dell’entusiasmo, si appresta ad affrontare mercoledì 17 gennaio i campani della Cestistica Benevento nella dispendiosa trasferta presso il Palatedeschi di Via Rivellini a Benevento alle ore 20.30.

Per la Virtus sarà fondamentale la vittoria per conservare il vantaggio sulle dirette inseguitrici, prima fra tutte l’Angri, reduce da una vittoria proprio contro il Benevento domenica scorsa con uno score di + 20 punti. Sarà una settimana davvero molto intensa quella vissuta in casa Virtus per via, come si sottolineava, degli incontri ravvicinati.

Messa da parte la vittoria con l’Adria Bari, in pochi giorni i biancoazzurri sono chiamati a dire la propria dapprima contro il Benevento (mercoledì) e poi ancora contro il Marigliano domenica prossima al Pala Poli. Sono pochissimi i giorni a disposizione per il duo Carolillo-Vittorio per preparare il match in terra campana.

Lavoro tattico ma soprattutto atletico per i ragazzi reduci in ogni caso da una buona prestazione contro Bari. E’ stata l’occasione per vedere dal vivo i due nuovi due acquisti, Giorgini e Delev, con il primo autore di 8 punti. Come già ricordato da Guido Vittorio la scorsa settimana, sarà proprio l’apporto della panchina quell’arma in più da qui fino alla fine della stagione per centrare gli obiettivi prefissati.

«E’ indubbio che quella appena iniziata è una settimana difficile e dispendiosa per noi – è stato il commento di Davide Paglia – perché affronteremo delle squadre che puntano ad entrare nelle prime quattro e lo stanno facendo con tutte le loro forze. Benevento arriva da una sconfitta contro Angri ed immagino quanto saranno affamati e con voglia di riscatto in casa loro. Domenica invece saremo impegnati al Pala Poli contro il Marigliano e chiediamo, ancora una volta, tutto l’apporto del nostro pubblico. Abbiamo avuto un allenamento per preparare Benevento e ne avremo solo due per preparare la sfida contro il Marigliano, ma tutto questo non ci spaventa, anzi ci dà quella spinta in più per andare avanti per la nostra strada».

Come sottolineato da Davide Paglia, il rischio è quello di trovare una squadra affamata e vogliosa di riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa. Benevento proverà in ogni modo a mettere in difficoltà la Virtus. All’andata fu una partita da batticuore quando fu necessario ricorrere all’overtime per avere la meglio sui campani dopo che l’ultimo quarto si era chiuso sul risultato di 72-72.

Al momento a 14 punti in classifica, per il Benevento non sono ancora del tutto precluse le possibilità di piazzarsi tra le prima quattro in classifica. Lo farà potendo contare su una squadra profonda, composta da un mix di giocatori giovani ed esperti con un roster tra i più attrezzati del girone. Spiccano i nomi di Ferretti, Ndour, Rianna. Garcia, Spasojevic. Puca e l’ex Monteroni Quarta.

