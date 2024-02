Basket B/Int, stop casalingo inaspettato per la Virtus Molfetta

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta non sfrutta l’opportunità offerta dall’Angri di laurearsi matematicamente regina del girone G del Campionato di Serie B Interregionale. La concomitante sconfitta della squadra campana, corrisponde con la sconfitta dei biancoazzurri per mano di un’altra squadra campana, la LDR Power Basket Salerno.

Al Pala Poli finisce 65-82 una partita giocata sottotono da parte degli uomini di coach Carolillo che si svegliano soltanto nell’ultimo quarto di gara. Matematica a parte, non è certamente in discussione la testa della classifica, ma, tuttavia, il modo di interpretare la gara. Tutto questo anche per merito di un Salerno che ha disputato un match dagli alti ritmi, con un’ottima fase difensiva e con una percentuale di realizzazione di tiri da tre altrettanto alta.

Nel giorno dell’esordio del nuovo acquisto Mirko Gloria, la Virtus non riesce ad esprimersi secondo le proprie capacità e questo lo si capisce già dal primo quarto quando i biancoazzurri sbagliano troppo in fase realizzativa e Salerno ne approfitta. Al 2-5 iniziale, la DAI Optical rimedia con Formica (ottimamente servito da Stefanini dalla difesa) e con Aramburu. Suo il canestro del momentaneo 7-7. Salerno spinge e con più determinazione affina il proprio vantaggio di + 7 lunghezze sui padroni di casa. Tra i campani, scatenato Chavez, a segno ripetute volte. La tripla di Sirakov chiude il primo quarto sul parziale di 14-19.

La Virtus è in evidente difficoltà e il vantaggio degli ospiti si fa più cospicuo con ben 9 punti da recuperare. Prova a farlo Aramburu con una tripla e poco dopo Sirakov, ma il Salerno è inarrestabile. Sul 29-32 per i campani, ci provano Stefanini e Calisi a rimettere in piedi la partita. Gli unici sussulti della Virtus portano la firma di Sirakov, Stefanini e Aramburu che permettono alla Virtus di andare a riposo con uno svantaggio contenuto. 31-41 è quanto segna il tabellone luminoso.

Non cambia il canovaccio nel terzo quarto perché ad andare subito a segno è il Salerno. A Stefanini e Sirakov rispondono abilmente gli ospiti. Quel -10 di inizio quarto diviene -20 : la difesa biancoazzurra viene puntualmente bucata dagli attacchi veloci dei campani. Formica e Sirakov interrompono la lunga sequenza di realizzazioni del Salerno. E’ Aramburu sul finire del terzo quarto a realizzare la tripla che vale il 45-66. Nell’ultimo quarto la Virtus prova quanto le era ben riuscito contro Marigliano: la rimonta.

Gli uomini di Carolillo iniziano finalmente a giocare e con Calisi e Sirakov accorciano. La media di realizzazione dei canestri da 3 per la Virtus sale nell’ultimo quarto. Ci provano Calisi e Sirakov che con una tripla permette ai suoi di rientrare in partita. Il passivo decresce e la Virtus ora ci crede. Sul finale è lo stesso Sirakov a fallire la tripla che avrebbe permesso ai biancoazzurri di andare a -7 dagli ospiti. Gli ultimi minuti sono concitatati, ma purtroppo vanificati dai padroni di casa che mettono il sigillo finale sulla partita chiudendo definitivamente i conti sul 65-82.

Finisce un match in cui a prevalere è la delusione per come l’incontro è stato affrontato. ”Non possiamo pensare di entrare in partita solo nell’ultimo quarto perché le rimonte non sempre riescono, per questo è ora di alzare l’asticella”, ha commentato a fine gara l’assistant coach Guido Vittorio.

Non nasconde la delusione Georgi Sirakov: “Sono convinto si sia trattato solo di un incidente di percorso, torneremo a reagire subito. Nei primi quarti è venuta meno quella “cazzimma” che ci vuole per affrontare un certo tipo di gara, che tuttavia abbiamo mostrato solo nel finale. È il momento di tirare fuori gli attributi per affrontare questa parte importante della stagione come noi sappiamo fare”.

La Virtus ha l’occasione di ripartire già domenica prossima quando, alle ore 18 e in trasferta, affronterà l’Angri Pallacanestro nella super sfida tra le due prime della classe.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Aramburu 19, Sirakov 19, Calisi 11, Stefanini 5, Formica 5, Paglia 4, Gloria 2, Giorgini 0, Annese ne, Delev ne, Mezzina ne, Sadreika ne. All. Carolillo

Power Basket Salerno: Chaves 23, Mei 15, Ani 14, Favaretto 11, Zanini 5, Basile 4, Misolic 4, Manisi 4, Zampa 3, Gorga ne. All. Farabello

