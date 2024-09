Basket B/F: Dinamo Taranto la spunta al supplementare, rimonta da brivido

Partita vibrante e piena di agonismo, come da tradizione, quella tra Dinamo e Fasano. Gli ospiti, decisamente più avanti nella condizione fisica, hanno dominato l’inizio del match grazie al duo Ferraretti/Rabciuk, portandosi in vantaggio già nel primo quarto. Le cose si sono complicate ulteriormente per la Dinamo all’inizio del secondo periodo: alla già pesante assenza di Smaliuk, si è aggiunto l’infortunio di Tagliamento, chiudendo il primo tempo con uno svantaggio di 16 punti.

Dopo l’intervallo, la partita ha cambiato volto. L’effetto Caricasole ha trasformato la squadra, guidata da una determinata Koliandrova. Con il contributo di tutte le giocatrici, in particolare di una straripante Mastrototaro, la Dinamo ha iniziato una progressiva rimonta, favorita anche dall’espulsione di una nervosa Rabciuk. Dal -16, la squadra è riuscita a ridurre il distacco fino a -8, con l’inerzia della gara completamente ribaltata.

Il quarto tempo si è giocato punto a punto e la partita si è chiusa in parità, portando le due squadre ai supplementari. Qui, la Dinamo ha dominato, conquistando una vittoria insperata all’intervallo, ma che ha premiato il duro lavoro in palestra e lo spirito di gruppo. Un successo significativo, che ora impone alla squadra di insistere e confermarsi.

Nuovi Orizzonti Taranto-Basket Fasano 93 – 85 dopo un t.s. (14 – 19, 28 – 44, 55 -63, 78 – 78)

Taranto: Smaliuk n.e., Kolyandrova 31, Tagliamento 3, Mastrototaro 28, Saponaro n.e., Gobbi 2, Iob 6, Gismondi 8, Cascione n.e., Martelli 2, Molino 7, Manco 6. (All.re Giulio Caricasole – 1* ass. all.re Mimmo Calviello)

Fasano: Orosz 14, Golemi 5, Giuranna 17, Fex̌rraretti 20, Avenia, De Filippis n.e., Lucchesini 11, Falanga n.e, Sabato n.e. Pinto 2, Giannuzzi 3, Rabchuk13. (All. Giuseppe Lovecchio – 1* Massimo Santoro).

Note: 300 spettatori circa.

Uscite per cinque Iob e Gismondi (Taranto), Ferraretti ( Fasano). Espulsa Rabchuk.

Arbitri: Nicolò Dilorenzo di Rutigliano Bari) e Francesco Chiumarulo di Noicattaro ( Bari)

