Basket A2/M, Nardò rinnova con Stewart Jr. e accoglie Donadio

Hdl Nardò Basket annuncia il rinnovo di Wayne Stewart Jr, l’ala americana rivelazione della scorsa stagione, noto per le sue straordinarie prestazioni in A2. Stewart Jr, nato a Philadelphia nel 1996, è un giocatore di 201 cm per 85 kg che ha sbalordito la lega con la sua abilità nel segnare e la sua eleganza in campo.

Dopo essere arrivato in punta di piedi nell’agosto 2023, reduce da una vittoria nella National Basketball League australiana, ha dimostrato rapidamente il suo valore in Italia. Con medie di 17,5 punti nella stagione regolare, 12,3 nella fase a orologio e 19,9 nel girone salvezza, Stewart Jr. ha regalato ai tifosi momenti indimenticabili, come i 31 punti contro Rimini e i 38 contro Forlì. Il suo caratteristico tiro in “step back” e la sua resistenza fisica, avendo giocato due campionati consecutivi tra Australia e Italia, lo rendono un elemento prezioso per la squadra di coach Luca Dalmonte.

Il direttore sportivo Matteo Malaventura esprime soddisfazione per il rinnovo: “Stewart Jr. è stato uno dei migliori stranieri dello scorso campionato per efficienza offensiva e dedizione al lavoro. Siamo orgogliosi di confermarlo, convinti che possa crescere ancora”.

Anche coach Dalmonte è entusiasta: “Wayne è una scommessa vincente per il ruolo di ala piccola. Sono sicuro delle sue qualità offensive, professionali e umane. La sua conferma è una garanzia di talento”.

In aggiunta, Nardò accoglie un nuovo talento italiano: Lorenzo Donadio, guardia romana del 2001, 191 cm, proveniente dall’American University di Washington, dove ha concluso la sua carriera universitaria con 96 partite e una media di 9,2 punti, 4,2 rimbalzi e 2,3 assist nell’ultima stagione. Donadio, cresciuto cestisticamente nella Stella Azzurra e con esperienze significative nelle nazionali giovanili italiane, è pronto per affrontare la sfida del basket professionistico in Italia.

“Sono felice di venire a Nardò – dichiara Donadio -. È la squadra perfetta per il mio percorso. Ho parlato con coach Dalmonte e le sue parole mi hanno convinto. So che il campionato di A2 è lungo e competitivo, ma sono pronto a dare il mio contributo”.

Anche Malaventura sottolinea l’importanza dell’acquisto: “Donadio rappresenta la scelta di inserire un giovane di qualità nella rotazione degli esterni. Dopo l’esperienza negli Stati Uniti, torna in Italia con grande voglia di dimostrare il suo valore”.

Coach Dalmonte conclude: “Donadio è un prospetto interessante e polivalente. Insieme lavoreremo per adattarlo al basket italiano. Le sue motivazioni sono anche le mie”.

