Basket A2/M, Nardò a Orzinuovi: vietati passi falsi

Il poco indulgente calendario del girone Rosso di A2 domenica prossima pone sul cammino di Hdl Nardò Basket un altro scontro diretto, quello con Agribertocchi Orzinuovi degli ex Zugno e Leonzio. La vittoria interna con Cividale, nell’ultimo atto del 2023, ha ridato fiato al Toro, chiudendo di fatto la crisi dei cinque ko consecutivi, ma a questo punto la difesa del settimo posto è una questione vitale per la stagione granata.

C’è questo e c’è da inaugurare al meglio il 2024, c’è da difendere la vittoria all’andata, infine c’è da confermare la crescita di una squadra che contro i friulani ha saputo aspettare, soffrire e poi uscire nel finale. Insomma, i passi falsi sono vietati.

I bresciani sono penultimi (distanziati di dieci punti), hanno vinto appena tre volte su diciassette e hanno già pesantemente messo mano al roster estivo con l’infortunio di Wesson, il taglio di Mayfield e l’arrivo di Jorgensen e Basile. Statistiche alla mano il migliore dei biancoblu è il texano Clevon Brown, il più forte stoppatore del campionato (28 stoppate totali, 1.8 di media) e ottimo tiratore da due (58.9 di percentuale).

Ma attenzione anche al pistolero e vecchia conoscenza della pallacanestro neretina Ennio Leonzio, che sembra aver messo alle spalle i problemi fisici ed è in grande crescita nelle ultime settimane, tanto da aver guadagnato il quinto posto della classifica dei tiratori dall’arco con una percentuale del 45.8. Orzinuovi può contare anche su un altro ex granata, Ruben Zugno, e su giocatori affidabili come Gasparin e Donzelli.

La squadra di coach Andrea Zanchi è una neopromossa dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione in serie B (condita dalla conquista di Supercoppa e Coppa Italia) e il ripescaggio estivo che ha fatto maturare il diritto degli orceani a disputare il quinto campionato di A2 della loro storia.

Sarebbe un grosso errore per Hdl pensare a un passaggio comodo del campionato. Orzinuovi, a fronte di un bottino magro di punti, sta dando filo da torcere praticamente a tutti. Nell’ultimo turno ha sfiorato il colpo grosso (65-66) dello scalpo della capolista Bologna. Andando a ritroso, ha perso di sei punti con Verona e di uno con Forlì, quindi è avversario vivo e scomodissimo. All’andata, del resto, Nardò vinse all’ultimo respiro dopo una partita certamente non perfetta, decisa dalle schermaglie degli ultimissimi secondi di gioco (90-88). Una delle squadre forse più convincenti viste al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce. Guai a sottovalutarla.

Si gioca, dunque, domenica 7 gennaio alle ore 17 al Palazzetto dello Sport di Orzinuovi (Brescia). Gli arbitri del match sono Duccio Maschio di Firenze (Fi), Andrea Agostino Chersicla di Oggiono (Lc) e Massimiliano Spessot di Gradisca d’Isonzo (Go). La diretta streaming della partita, come sempre, sarà disponibile per gli abbonati su LNP Pass.

