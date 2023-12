Barletta, verso il Natale con la tradizione della Fanova

BARLETTA – La tradizione che va oltre i progetti, la città che si stringe attorno ai suoi simboli. Barletta celebra l’inizio delle festività natalizie con la consueta Fanova (foto Giuseppe Pedico), il falò della vigilia dell’Immacolata che catalizza l’attenzione dei cittadini sul lungomare Mennea, nello spiazzale adiacente alle mura del Carmine.

In centinaia si sono radunati giovedì sera per celebrare un momento fisso nella storia di Barletta. Il fuoco come elemento di purificazione dal peccato originale, ma anche come simbolo di fertilità della terra attraverso il rito dell’accensione. Legname accatastato al centro dello spiazzale, incendiato in una commistione tra riferimenti religiosi, buon auspicio e prosperità della vita nella comunità.

Anche quest’anno, i barlettani si sono riuniti per celebrare e vivere la Fanova, in una serata all’insegna dell’atmosfera natalizia e delle leggende popolari, senza dimenticare i prodotti tipici del territorio come carne di cavallo e castagne. A Barletta, adesso, è davvero iniziato l’avvicinamento al 25 dicembre.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp