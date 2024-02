Barletta, ufficiali Ciullo e quattro innesti under

BARLETTA – Fuori Dino Bitetto, ufficialmente esonerato, dentro Salvatore Ciullo. Il Barletta ha scelto il nuovo tecnico in vista del rush finale di campionato, nel quale i biancorossi lotteranno per evitare playout e retrocessione. L’ex tecnico di Matera e Brindisi è la scelta definitiva della dirigenza: giovedì pomeriggio, l’incontro negli spogliatoi con la squadra, che ha poi sostenuto l’allenamento ancora agli ordini del secondo Rumma.

Ciullo è stato annunciato nella mattinata di venerdì e sarà in panchina già domenica al Rossiello contro il Bitonto, in una sfida salvezza che potrebbe rivelarsi cruciale per entrambe le squadre. Il Barletta ha inoltre comunicato quattro innesti under: arriva la firma di Alpha Glodi, già in gruppo da diversi giorni. Il classe 2005 belga si inserisce nelle rotazioni di centrocampo. Con lui anche il coetaneo Mario Del Prete, proveniente dal Campobasso.

Arrivano anche Alessandro Spinelli, difensore del 2005 scuola Taranto, e Andrea Pulina, attaccante ventenne del vivaio del Cagliari. Per lui nove presenze in Primavera 1 con la maglia dei sardi.

Ulteriori annunci, anche senior, potrebbero arrivare nel corso delle prossime ore, con il Barletta che resta concentrato anche sulle vicende societarie: ennesima fase di stand-by tra Mario Dimiccoli e Francesco Divittorio, in attesa di sviluppi da parte del patron biancorosso su un’eventuale cessione del club, immediata o a maggio, e da parte del potenziale acquirente su un possibile affiancamento fino a fine stagione.

