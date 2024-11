Barletta, ufficiale l’arrivo di De Sagastizabal

BARLETTA – Santiago De Sagastizabal è ufficialmente un calciatore del Barletta. L’ormai ex numero 9 del Manduria, otto gol nella stagione di Eccellenza in corso, sposa la causa dei biancorossi e verrà presentato nella conferenza stampa prepartita di sabato mattina. La squadra di Pasquale De Candia saluta invece Giovanni Dragà, che non farà parte della rosa della capolista nella seconda parte di stagione. È l’esterno siciliano, dunque, l’elemento under in uscita anticipato dal presidente Romano nell’intervallo di Barletta-Bitonto.

Situazione in stand-by per Ayman Achik, su cui ci sarebbero ancora valutazioni in corso da parte della dirigenza biancorossa. De Sagastizabal, invece, sarà già a disposizione di Nicola De Santis per la trasferta di domenica a Campi Salentina. Il vice sostituirà De Candia fino al match casalingo contro l’Acquaviva, con il tecnico molfettese che tornerà in panchina nella trasferta di Gallipoli.

