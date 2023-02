Barletta: Spaccio di droga, in manette un 32enne

A pochi giorni dall’operazione DISFIDA, che ha portato all’arresto di 10 soggetti ritenuti responsabili di cessione e commercializzazione di sostanze stupefacenti, i Carabinieri di Barletta hanno arrestato un 32enne per spaccio di droga.

Nella serata di lunedì 13 febbraio, dopo un breve inseguimento per le vie del centro storico, i militari sono riusciti a bloccare il 32enne, trovato in possesso di 56 dosi di marijuana (oltre 100 grammi), 5 dosi di cocaina (2,60 grammi) e 564 euro suddivisi in banconote di medio taglio probabile provento dello spaccio.

Inoltre, i Carabinieri hanno trovato materiale professionale per il confezionamento (termosigillatrice) e un telefono cellulare. Sequestrato tutto, il 32enne è stato portato nel carcere di Trani.

