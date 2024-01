Barletta, sottovia di via Andria verso l’apertura

BARLETTA – Il sottovia di via Andria pronto ad aprire i battenti, seppur con alcuni accorgimenti logistici ancora provvisori. Cantiere in dirittura d’arrivo per l’arteria stradale che collega il centro di Barletta alla strada statale 16bis e alla zona periferica della città, dopo cinque anni di chiusura per la soppressione del passaggio a livello. Gli ultimi sopralluoghi tecnici hanno permesso di accertare l’imminente apertura al traffico e al passaggio pedonale, restituendo dignità ai residenti isolati e maggior dinamismo alla viabilità cittadina.

Il 30 gennaio, come da ultimo aggiornamento di un lungo cronoprogramma, è prevista l’apertura definitiva. Martedì mattina, invece, la IV Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici effettuerà un sopralluogo per visionare e prendere atto delle ultime misure propedeutiche all’apertura, tra cui il collettore per lo scolo delle acque meteoriche, ancora assente. Uno strumento che, se non previsto e non in funzione, non pregiudica la fruizione del sottovia secondo il sindaco Cosimo Cannito, ma rischia di creare disagi in caso di forti piogge.

Attesa, invece, per l’apertura di via Vittorio Veneto, prevista per luglio 2024. I riflettori restano accesi anche sul secondo passaggio a livello, quello della linea di Ferrotramviaria, che sarà al centro dell’attenzione per altri sei mesi. Cambia il volto di Barletta, ma soprattutto torna alla normalità la vita dei residenti di via Andria e via Callano.

