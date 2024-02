Barletta, si è dimesso il DG Camicia

BARLETTA – Beppe Camicia non è più il direttore generale del Barletta. Il club biancorosso ha comunicato di aver preso atto delle dimissioni del dirigente altamurano, che esce dai quadri societari nei giorni successivi alla sconfitta di Bitonto. Di seguito, la nota ufficiale:

“Asd Barletta 1922 comunica di aver ricevuto formalmente in data 06/02/2024 la lettera di dimissioni del Direttore Generale Beppe Camicia.

La Società ne prende atto e, accettandole, ringrazia il Direttore per la professionalità e la correttezza dimostrata in questi mesi in biancorosso“.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author