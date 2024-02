Barletta Calcio, sabato la manifestazione dei tifosi contro la gestione Dimiccoli

BARLETTA – Una manifestazione pacifica, per esprimere il proprio dissenso in relazione all’attuale gestione societaria. I tifosi del Barletta si preparano a sfilare per le vie della città, in un corteo previsto per sabato pomeriggio alle 17:30 con partenza dal parcheggio di via D’Annunzio, alle spalle della tribuna centrale. Messaggio chiaro dei sostenitori biancorossi, che si oppongono in maniera chiara e allo stesso tempo civile all’attuale dirigenza, guidata dal patron Mario Dimiccoli.

Alla sosta del weekend imminente, il Barletta arriva con un solo punto di vantaggio sulla retrocessione diretta, dopo tre mesi senza vittorie e a margine di una sconfitta senza appello nello scontro salvezza di domenica scorsa a Bitonto. Una prima, forte contestazione all’esterno del Puttilli, domenica sera al rientro dal Rossiello, ha riacceso la protesta della tifoseria biancorossa, che durante la settimana sta coinvolgendo un intero ambiente capace di sottoscrivere circa 3000 abbonamenti in estate, quando l’obiettivo dichiarato dalla società era quello di vincere il campionato.

Ancora nessun segnale dallo staff dirigenziale attualmente in carica, con il direttore generale Beppe Camicia che sarebbe ad un passo dalle dimissioni ma la situazione resta in fase di stallo. Nel frattempo, i battibecchi social tra Francesco Piccolo, avvocato di Mario Dimiccoli, e l’imprenditore barlettano Michele Dibenedetto, main sponsor del Barletta e potenziale acquirente del club, hanno stizzito ulteriormente i tifosi. Sullo sfondo resta l’ex vicepresidente Francesco Divittorio, in silenzio da diversi giorni su un suo possibile inserimento nelle trattative per la cessione del club. L’obiettivo è quello di unire le forze per Dibenedetto, il cui ultimatum per valutare la sua proposta ha scadenza a giovedì alle 17:30. Attesa per gli sviluppi del caso.

