Barletta: palpeggia bambina di 11 anni fuori da scuola, arrestato 72enne

BARLETTA – Palpeggiamenti ad una bambina di 11 anni all’uscita da scuola, in manette un anziano di 72 anni. È accaduto a Barletta, dove il Commissariato di Polizia ha condotto un’operazione per arrestare il responsabile delle molestie.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno permesso agli agenti di ricostruire la dinamica dell’episodio. Il 72enne era solito sostare nei pressi di un istituto scolastico di Barletta e ogni mattina chiedeva alla bambina un bacio sulla guancia. Nell’occasione incriminata, l’anziano non si è limitato a questo, ma ha anche palpeggiato il sedere dell’undicenne. La vittima, spaventata dall’accaduto, si è immediatamente allontanata e ha cercato rifugio in un esercizio commerciale. Raccontato l’episodio ai titolari del negozio, che hanno visto la bambina visibilmente turbata, questi ultimi hanno immediatamente allertato il Commissariato di Polizia di via Manzoni.

Appurato l’episodio, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto il 72enne, ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di minore. La posizione dell’uomo resta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

